Russischer Politologe im Interview : „Putin ist außer sich vor Wut“

Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: AP/Alexei Nikolsky

Interview Moskau Er überfällt sein Nachbarland, droht mit Atomwaffen: Was treibt Russlands Präsidenten Putin an? Politologe Waleri Solowej lehrte lange an der Moskauer Diplomatenschule MGIMO. Er meint: Putin ist ängstlich und größenwahnsinnig zugleich.

Von Klaus-Helge Donath

Herr Solowej, Sie stammen aus Stschaste in der Region Luhansk in der Ukraine...

Waleri Solowej ...das ist eine Kleinstadt, die inzwischen schwer zerstört wurde. Meine Mutter kam von dort. In den letzten Monaten war es klar, dass es auf einen Krieg hinausläuft. Die Ukraine hat sich mental darauf vorbereitet. Wladimir Putin begann den Krieg am 24. Februar und wollte am 27. bereits den Sieg verkünden. Einen erfolgreichen Blitzkrieg.

Es kam aber anders.

Solowej Der politisch-moralische Zustand der Ukraine wurde unterschätzt, und die Kampfbereitschaft der russischen Armee überbewertet. Im Südosten der Ukraine bei Tschernigow musste neulich ein Panzer anhalten, weil ihm der Treibstoff ausgegangen war. Die Besatzung stieg aus und fragte die Bevölkerung nach Sprit... Putin ging davon aus, dass der Westen noch Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen. Er hatte vor, nach der Ukraine auch Moldawien und Teile des Baltikums zu besetzen. Das entfällt, stattdessen verteidigt die Ukraine inzwischen europäische Werte. Putin hat alle westlichen Politiker hinters Licht geführt, betrogen. Scholz, Macron, Baerbock. Auf diese Gerissenheit sind viele Russen stolz. Wenn sie andere über den Tisch ziehen können, fühlen sie sich besser. Das ist ein typisch russischer Charakterzug. Wir sind aber nicht mehr im 13. Jahrhundert.

Auch die deutsche Ostpolitik gehört seit Sonntag der Vergangenheit an.

Solowej In Russland schon lange. Sie wurde zum Fiasko der Sozialdemokraten.

Das Treffen im Sicherheitsrat mit Generalstabschef Walerij Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu vergangene Woche hinterließ den Eindruck, Putin habe den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Wie sehen Sie das?

Solowej Putins Pläne sind zusammengebrochen. Sie speisten sich zunächst aus einer Logik. Daher fuhr er aus Verzweiflung zuletzt den Nuklearkrieg auf. Die Sanktionen werden immer schärfer und härter. Putin ist außer sich vor Wut. Es hat in der Vergangenheit Versuche gegeben, ihm den Krieg auszureden. Ohne Ergebnis, inzwischen versucht es niemand mehr. Putin ist nicht mehr „adäquat“. Alle fürchten ihn. Sie haben keine Angst, den Job zu verlieren, sondern umgelegt zu werden. Die Einschüchterung des Auslandsgeheimdienstchefs Sergej Naryschkin vergangene Woche auf der Sitzung des Sicherheitsrats gibt davon einen Eindruck. Inzwischen geht Putin davon aus, zwischen dem 10. und dem 15. März die Invasion abschließen zu können. Offensichtlich hofft er, in Kiew, Charkiw und Odessa seine Leute einsetzen zu können. Ob das klappt? Wer wird bei Wahlen dort für Putins Leute stimmen?

Ist Putin betrogen worden, oder wollte er sich betrügen lassen?

Solowej Er ist ein Macho. 2014 und 2015 wollte er schon die Ukraine besetzen. Seine Umgebung hielt ihn damals noch davon ab. Man würde es nicht schaffen, die Ukraine zu besetzen, meinten diese Leute damals. Jetzt zieht er den Krieg - wie die Deutschen - als Quasi-Vernichtungskrieg durch. Das ist nicht nur grotesk, es beschädigt am Ende auch den Ruf Russlands, und das weltweit. Putin spielt va banque. Er hatte zunächst gehofft, der Westen verschließe die Augen. Schließlich hatte er die ganze Welt eingeschüchtert. Jetzt sieht er blass aus und die Erkenntnis macht die Runde: Putin kann man stoppen! Er hat unglaubliche Angst davor, wie Gaddafi in Libyen zu enden oder auf der Anklagebank.

Wladimir Putin war KGB-Mann. Heute hat er Angst?

Solowej Schauen Sie sich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an, der in Kiew seinem Volk im Krieg vorangeht. Und dann Wladimir Putin, der in einem Kellergewölbe haust, weil er Angst hat, sich mit Corona anzustecken. Könnte es einen größeren Gegensatz geben? Er ist ziemlich feige, pardon. Sagen wir lieber: sehr vorsichtig.

Aber Putin besitzt noch Macht, daran wird sich so schnell auch nichts ändern.

Solowej Er ist von Größenwahn beseelt. Er „spürt seine Mission“, die ihn zu etwas Großartigem verpflichtet, zur Veränderung der Geschichte. Die Sowjetunion ist untergegangen, doch er wird sie wiedererrichten! Das hatte Putin sich vorgenommen. Stattdessen hagelt es Sanktionen, und das Land wurde über Nacht zum Aussätzigen ohne Geld. Seine Umgebung bekräftigte ihn lange Zeit als Historiker: Großartig, großartig, hieß es. So geht man mit einem Kranken um. Auch wenn sich die historischen Kenntnisse auf dem Niveau sowjetischer Lehrbücher bewegen. Dennoch: Viele Menschen halten trotz allem zu ihm.

Hätten Sie erwartet, dass wir noch mal ernsthaft über eine Rückkehr der Sowjetunion sprechen würden?

Solowej Nein, natürlich nicht. In den letzten Jahren unter Michail Gorbatschow hatte sich die UdSSR bereits verändert: Sie war viel humaner geworden, selbst im Vergleich zum heutigen Russland.

Wie geht es jetzt weiter?

Solowej Putin hat überzogen und den Konsens mit der Gesellschaft und der Elite zerstört. Selbst wenn er abtreten sollte, was zurzeit nicht zu erwarten ist, bleiben diese Tendenzen erhalten. Es gibt auch in der heutigen Jugend einen Sozialisationstyp, der an diesen verschwörungstheoretischen Denkmustern festhält, auch wenn er sonst völlig normal im Leben steht.

Es wird in Russland oft davon gesprochen, das Land müsse jetzt eine umfassende Mobilmachung von mindestens 500.000 Mann vornehmen. Ist das realistisch?

Solowej Wie die Amerikaner im Irakkrieg verfolgen auch die Russen den Krieg lieber am Computer. Eine Generalmobilmachung wegen der Ukraine würde die Menschen gegen den Kreml aufbringen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten russische Familien sieben oder acht Söhne. Heute vielleicht noch einen. Zu solchen Opfern ist die Gesellschaft nicht mehr bereit.