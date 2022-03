Stellungnahme der Sozialdemokraten : SPD Neuss distanziert sich von Altkanzler Gerhard Schröder

Die SPD in Neuss übt scharfe Kritik an Gerhard Schröder. (Symbolbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Neuss Die Neusser Sozialdemokraten fordern den Altkanzler auf, von seinen russischen Aufsichtsratsmandaten zurückzutreten. Geschehe dies nicht, sollte ein Parteiausschlussverfahren geprüft werden.

Der SPD-Stadtverband Neuss und die sechs SPD-Ortsvereine haben sich in einer Stellungnahme deutlich vom Verhalten von SPD-Altbundeskanzler Gerhard Schröder distanziert. „Wir unterstützen die Aufforderungen des SPD-Parteivorstandes und erwarten, dass Gerhard Schröder unverzüglich von seinen russischen Aufsichtsratsmandaten zurücktritt“, teilt der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak mit. „Es ist für einen ehemaligen Bundeskanzler beschämend, angesichts des Krieges in der Ukraine viel Geld mit Aufsichtsratsmandaten von russischen Unternehmen zu verdienen, die maßgeblich unter der Kontrolle des russischen Kriegsverbrechers Wladimir Putin stehen.“

