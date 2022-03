Krieg in Osteuropa : Merz hält Nato-Eingriff in der Ukraine für denkbar

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, spricht während der Sondersitzung des Bundestags am 27. Februar zum Krieg in der Ukraine. Foto: dpa/Kay Nietfeld

CDU-Chef Friedrich Merz hält einen Eingriff der Nato in den Ukraine-Krieg für möglich, wenn es gezielte Angriffe auf Atomkraftwerke geben sollte. „Es kann eine Situation geben, in der dann auch die Nato Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen“, sagte Merz am Freitag dem Radiosender NDR Info. So weit sei es aber nicht, betonte er.