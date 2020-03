Politik in Zeiten der Pandemie : Bundestag hält trotz Corona unter der Kuppel Betrieb aufrecht

Berlin Die Parlamentarier im Bundestag wollen ihre Sitzungen wie geplant abhalten. Das Corona-Virus hat unterdessen eine Debatte über schärfere Gesetze in Pandemie-Lagen ausgelöst

Die Entscheidung, den Parlamentsbetrieb trotz erster Corona-Fälle im Bundestag aufrechtzuerhalten, fiel am Donnerstagnachmittag in einer Sitzung der Parlamentsgeschäftsführer mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Verabredet wurde auch, dass es in der Bundestagsverwaltung künftig zentrale Ansprechpartner für Abgeordnete und ihre Mitarbeiter geben soll, bei denen der Verdacht auf eine Infektion oder eine bestätigte Infektion gemeldet werden sollen. So will die Verwaltung mögliche Ansteckungsketten schneller erkennen und die Zahl infizierter oder in Quarantäne befindlicher Personen genauer registrieren können.