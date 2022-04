Kommunalministerin über Finanzen und Flüchtlingskrise : „Der Bund steht da quer im Stall“

Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung von Nordrhein-Westfalen. (Archivfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Kommunal­ministerin Ina Scharrenbach spricht über Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen, Altschulden der Kommunen und die Folgen der Pandemie für die Städte und Gemeinden.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Frau Scharrenbach, die NRW-Kommunen beklagen, dass sie sich in Sachen Flüchtlinge alleingelassen fühlen. Haben Sie Verständnis?

Ina Scharrenbach Wir brauchen dringend eine schnelle Klärung der Flüchtlingsfinanzierung zwischen dem Bund und den Ländern. Viele Kommunen zahlen den Flüchtlingen jetzt eigenverantwortlich erst einmal ein Handgeld, damit diese klarkommen – und gehen damit ins Risiko. Aber es stellen sich auch längerfristige Fragen nach Kindertageseinrichtungen, Schulen und Wohnungen. Deswegen ist jeder zusätzliche Tag ein Tag zu viel.

Info Seit 2017 Ministerin in Nordrhein-Westfalen Ausbildung Ina Scharrenbach, Jahrgang 1976, in Unna geboren, machte eine Ausbildung zur Bankkauffrau, studierte im Anschluss und ist Diplom-Betriebswirtin.



Politisch Seit 1996 ist sie Mitglied der CDU. Sie ist Vorsitzende der Frauen-Union NRW. Landtagsabgeordnete war sie von 2012 bis 2017. Seit Juli 2017 ist sie in NRW Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Wie stark ist der Bund da in der Pflicht?

Scharrenbach Der Bund legt ja fest, wie das Ganze bezahlt wird: ob nun nach Asylbewerberleistungsgesetz oder Sozialgesetzbüchern. Letzteres würde ich bevorzugen, weil wir dann mehr Möglichkeiten hätten, den Menschen Hilfestellung zu geben.

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass 50 Prozent der Geflüchteten gut ausgebildete Fachkräfte sind. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?

Scharrenbach Wir hören das aus allen Städten und Gemeinden, ob nun von Bürgermeistern oder Handwerksbetrieben, dass die Arbeitskräfte herzlich willkommen sind. Deshalb ist es völlig unverständlich, dass sich der Bund derart behäbig zeigt. Die Menschen brauchen einen vorübergehenden Aufenthaltstitel, um arbeiten zu dürfen. Ich habe schon mal bei der Bundesregierung gefragt, ob sich da nicht eine pauschale Regelung finden lässt. Der Bund steht da aber quer im Stall. Nichts hilft besser bei der Integration als ein Job. Das Aufenthaltsgesetz ließe sich durchaus auch anpassen, wenn man denn will. Wir sollten doch wirklich aus 2015 gelernt haben.

Die Kommunen stehen langfristig vor der gewaltigen Aufgabe, Kita- und Schulplätze und Wohnraum zu schaffen. Wie will das Land dort unterstützen?

Scharrenbach Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Menschen wirklich bleiben wollen beziehungsweise werden. Es gibt Meldungen, dass erste Menschen schon wieder in die Ukraine zurückgefahren sind. Das macht die Planung sehr schwierig. Bei Kitas und Schulen müssen wir mit dem Bund über die Finanzierung von Investitionen reden. Am Ende kommt es allen zugute. Wir bauen keine ukrainischen Kitas oder Schulen. Beim Thema Wohnen haben wir derzeit zwei Ansätze: Wir schaffen Flüchtlingsunterkünfte. Das wird über die KfW mit bundesweit 500 Millionen und die NRW-Bank mit landesweit 400 Millionen für 2022 und 2023 finanziert. Eigentlich sind wir uns aber alle einig, dass wir Frauen und Kinder nicht lange in den Unterkünften lassen wollen. Deshalb arbeiten wir daran, gezielt über die öffentliche Wohnraumförderung Wohnungen ankaufen zu können oder zumindest leer stehenden Wohnraum mobilisieren zu können.

Kommunen mit Altschulden dürften mit den Flüchtlingsströmen Probleme bekommen. Eine Lösung haben Sie nicht geliefert.

Scharrenbach Wir hatten und haben mit Corona eine nicht vorhersehbare Pandemie, die Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen gestellt hat. Wir haben einen Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro aufgelegt, der ja auch zurückgezahlt werden muss. Wir haben aber ins Wahlprogramm der CDU geschrieben, dass wir eine Lösung finden wollen, die sowohl die Entschuldung, als auch das Thema Investitionen in den Blick nimmt. Statt der vielen Einzelförderprogramme brauchen wir ein schlankes Programm für alles. Die bauliche Flickschusterei muss ein Ende haben. Es geht darum, dass die Kommunen vor Ort selbst am besten wissen, was sie brauchen: neue Schulen, neues Rathaus oder eben die Ablösung der Kassenkredite.

Mit welchem Volumen?

Scharrenbach Auf jeden Fall eine ordentliche Summe, wenn man sowohl die Altschulden als auch die Investitionen adressieren will.

Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ will am Mittwochmorgen vor dem Landtag demonstrieren. Werden Sie miteinander ins Gespräch kommen?

Scharrenbach Ich spreche regelmäßig mit allen 427 Hauptverwaltungsbeamten in NRW. Wenn die Plenarordnung es zulässt, werde ich die Gelegenheit vor dem Landtag aber gerne nutzen.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist ausgelaufen. Wieso setzen Sie das Programm nicht fort?

Scharrenbach In den letzten Jahren haben wir die Gemeindefinanzierung gestärkt. 2017 haben die kommunalen Haushalte erstmals in der Summe eine schwarze Zahl geschafft. Seitdem steigt der Anteil der Investitionen. Die Kassenkredite gehen kontinuierlich zurück – selbst im Corona-Jahr 2021. Die Gewerbesteuereinnahmen 2021 sind sogar besser als 2019, also auf einem Vor-Corona-Niveau. Wir haben zudem als Land NRW viel Geld in die Städte umgeleitet. Allein der Landeshaushalt 2022 geht zu 34,3 Prozent an die Städte und Gemeinden. Das zeigt: Die Landesregierung steht an der Seite unserer Städte und Gemeinden.

Um sich zu entschulden, haben aber viele Kommunen massiv die Grundsteuer B erhöht und freiwillige Leistungen gestrichen.

Scharrenbach Stimmt so nicht. Wir haben keine massiven Steuererhöhungen gesehen. Aber Sie haben recht: Es gibt noch einige Städte mit drückender Altschuldenproblematik. Wir müssen das Thema deshalb in der nächsten Legislaturperiode angehen, bevor die EZB die Zinsen im Zuge der Inflationsbekämpfung erhöht.

Wie ist der Stand bei den in den kommunalen Haushalten ausgegliederten Corona-Kosten?

Scharrenbach Bislang liegen uns nur die Daten von 2020 vor. Damals haben von den 427 Gebietskörperschaften 157 die Corona-Kosten isoliert. Das sind 760 Millionen Euro für 2020. Und wir müssen uns die Werte für 2021 anschauen. Wir werden dann bei Bedarf als Land die Kommunen noch einmal zusätzlich entlasten. Denn die Folgekosten des Kriegs in der Ukraine werden ja auch noch einmal für zusätzliche Belastungen sorgen: Kommunen mit Automobilzulieferern sagen jetzt schon, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen herabgesetzt werden.

All dies klingt nicht danach, als könnten die Kommunen bei der Bewältigung der Zukunftsprobleme aus dem Vollen schöpfen.

Scharrenbach Die Kommunen müssen alles gleichzeitig erledigen: Klimaanpassung, Veränderung von Stadtentwicklung, Mobilität, Digitalisierung und Co. Deshalb müssen die Verwaltungen auch bereit sein, lieb gewonnene Zöpfe abzuschneiden. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden wollen wir deshalb die „Kommune 2030“ entwickeln.

Was meinen Sie damit konkret?