Nach Corona-Kontakt : Karl Lauterbach geht in häusliche Quarantäne

Leverkusen Der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat sich in Berlin in häusliche Quarantäne begeben. Der Gesundheitsexperte der SPD hatte offenbar Kontakt zu einem Ministeriumsmitarbeiter, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Lauterbach sprach gegenüber unserer Redaktion von einer „Vorsichtsmaßnahme“. „Mit geht es gut“, sagte er. Auch seine Büromitarbeiter seien betroffen und hielten sich ab sofort in ihren Wohnungen auf. Der Kontakt hatte vor mehr als einer Woche stattgefunden. Die Quarantäne ist bis Sonntag befristet. Die geplante Infoveranstaltung der SPD zum Klimawandel am Mittwoch im Forum, an der Lauterbach teilnehmen wollte, falle aber aus.

„In Leverkusen kommt es darauf an, so viele Veranstaltungen wie möglich abzusagen“, sagte Lauterbach und forderte allgemeine Solidarität ein. Dabei gehe es vor allem darum, ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen zu schützen. Für Personen unter 60 Jahre verlaufe die Infektion mit dem Coronavirus meist harmlos, so der Medizinprofessor und Virologe. „Ab 60 gibt es Probleme und über 70 Jahre haben wir meist schwere Verläufe.“ Es gebe nur wenige Viren, bei denen der Verlauf so sehr vom Alter des Patienten abhänge wie bei diesem Coronavirus.