PCR-Tests im Rhein-Kreis Neuss : Neue Regeln im Corona-Testzentrum des Kreises

Rhein-Kreis PCR-Tests sind im Corona-Testzentrum des Kreises nur noch für Menschen ohne Symptome möglich. Damit setzt der Kreis geänderte Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums um. Was jetzt zu beachten ist.

Hintergrund für die Anpassung im Testverfahren sind geänderte Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach sind Testungen von symptomatischen Menschen durch Ärzte nur noch in deren eigenen Praxisräumen möglich. „Wir hätten das gemeinsame Testangebot zur Entlastung der Arztpraxen gerne weiter in dem bisherigen Umfang aufrechterhalten. Die neuen Regelungen nehmen uns aber die Möglichkeit hierzu“, bedauert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Wegfall des Testangebotes.

So reagieren Händler, Gastronomen und Co.

So reagieren Händler, Gastronomen und Co. : Neuss geht Lockerungen mit Vorsicht an

Für Terminvereinbarungen für einen PCR-Test im Corona-Testzentrum in Neuss hat der Rhein-Kreis unter 02181 6016666 eine Hotline eingerichtet. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Fortgesetzt werden weiterhin die mobilen Impfangebote. So bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss am Samstag, 9. April, 11 bis 18 Uhr, ein mobiles Impfangebot im Rheinpark-Center, Breslauer Straße 2-4, in Neuss an. Eine ständig aktualisierte Übersicht über die Impfangebote findet sich im Internet.