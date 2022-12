Prekäre Lage in Kliniken Intensivmediziner hoffen auf ruhigere Weihnachtstage

Nach Ansicht führender Intensivmediziner ist die Lage in deutschen Krankenhäusern derzeit außergewöhnlich angespannt. „Es gibt in vielen Regionen so gut wie keine freien Intensivbetten mehr“, sagte Intensivmediziner Christian Karagiannidis unserer Redaktion. „Corona-Infektionen sind in diesem Winter nicht mehr das Hauptproblem. Derzeit kämpfen wir gegen sehr breit gefächerte Krankheitsbilder: Grippe, RS-Virus, Corona und andere Atemwegserkrankungen, dazu die üblichen Notfälle“, sagte Karagiannidis, der auch Mitglied der Regierungskommission für Krankenhausversorgung ist. „Der Krankenstand in der Gesellschaft ist aktuell extrem hoch, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, fügte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin hinzu.