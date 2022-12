Aktuelle Stunde im Bundestag Dramatische Situation an deutschen Kinderkliniken

Die schlimme Situation in den Kinderkliniken in Deutschland zieht immer weitere politische Kreise. Das Bundesgesundheitsministerium plant aufgrund der Situation weitere Unterstützung für überlastete Kinderarztpraxen und Kinderstationen. In Kinderkliniken könnten zusätzliche Honorarkräfte in der Pflege angeworben werden und seien dann zu hundert Prozent abrechenbar, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium.