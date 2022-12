Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 14. Dezember 2022) Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Ein nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Mönchengladbacher ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet die Stadt am Mittwoch, 14. Dezember 2022. Der Patient (Geburtenjahrgang 1928) ist der 373. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in der Vitusstadt. Das städtische Gesundheitsamt hatte bereits am Dienstag, 13. Dezember 2022, vier Covid-19-Todesfälle gemeldet – darunter den einer Jugendlichen.