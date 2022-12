Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 16. Dezember 2022) Gesundheitsamt meldet zwei weitere Todesfälle nach

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 12,46 an. Am Vortag wurde der Wert mit 11,84 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 13,7 nach oben korrigiert. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden. Für den Bund wird derzeit ein wert von 10,08 (Vortag: 9,46 gemeldet, auf 11,09 korrigiert) angegeben.