Personalengpässe und hoher Krankenstand NRW-Krankenhäuser arbeiten am Anschlag

Wegen einer hohen Anzahl von Krankheitsfällen arbeiten Ärzte und Pflegekräfte in den NRW-Kliniken am Anschlag. Zwar ist die Lage derzeit nicht ganz so dramatisch wie an der Berliner Charité, die bereits alle verschiebbaren Operationen bis Jahresende absagte. Doch auch in Nordrhein-Westfalen ist die Situation äußerst prekär, in den Kinderkliniken sogar „maximal angespannt“.