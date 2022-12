Rund 130 Aussteller Weltweite Brieftaubenszene trifft sich in Dortmund

Bei der laut Veranstalter weltgrößten Brieftauben-Ausstellung könnten bis Sonntag etwa 1000 Brieftauben begutachtet werden. Darunter sind den Angaben zufolge in der „Ausstellung der Superstars“ auch die knapp 40 besten Vögel Deutschlands, die erfolgreich an der diesjährigen Brieftauben-Olympiade in Rumänien teilgenommen hatten. Außerdem würden in einem Schönheitswettbewerb die schönsten Männchen und Weibchen präsentiert, sagte Herbach.