„Völlig frustrierte Vandalen“ Unbekannte sägen Christbaum ab – und lassen ihn liegen

Einen fünf Meter hohen und weihnachtlich geschmückten Christbaum haben Unbekannte im Zentrum von Halle (Westfalen) abgesägt. Sie waren in der Nacht zum Samstag in der Stadt in Nordrhein-Westfalen am Werk. Offensichtlich habe es sich um „völlig frustrierte Vandalen“ gehandelt, teilte die Polizei Gütersloh mit. Nach ihrem sinnlosen Vorgehen hätten die Täter den Baum einfach liegen gelassen. „Und auch wenn es das Christkind und der Weihnachtsmann mit Sicherheit gesehen haben“, bat die Polizei um sachdienliche Hinweise.