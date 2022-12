Vorgängerin verließ zum 31. Oktober das MVZ an den Benrather Sana-Kliniken Neuer Onkologe für Sana gefunden

Doch mit dem 55-jährigen Tobias Kretschmar hat das Gesundheitsunternehmen nun einen Nachfolger gefunden, der am 1. Januar seinen Dienst als leitender Arzt aufnehmen wird. Das bedeutet auch, dass ab sofort am MVZ in Benrath wieder wie bei einem niedergelassenen Onkologen Termine vereinbart werden können. Matthias Ferber, Geschäftsführer aller in NRW angesiedelten MVZ bei Sana, kündigte an, dass in den kommenden Tagen auch die eingegangenen Rückrufwünsche erfüllt würden.