Corona-Pandemie in Düsseldorf Der letzte Tag des Impfzentrums

Insgesamt wurden in Düsseldorf rund 1,6 Millionen Impfungen gegen das Virus verabreicht, davon mehr als 665.000 in den städtischen Impfstellen. Im Dezember 2020 hatte das Impfzentrum in der Arena erstmals geöffnet. In neun Monaten wurden hier 380.000 Impfungen verabreicht. Im September 2021 wurde das Impfzentrum geschlossen, das Geschehen verlagerte sich auf kleinere Impfstellen, etwa im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, im Atrium am Hauptbahnhof und auf die mobilen Impfteams. Als die Zahl der Infektionen im vergangenen Herbst wieder stark anstieg, öffnete die Stadt die Impfstelle in den alten Räumen der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz.