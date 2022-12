Insgesamt 104 Waffen sichergestellt Polizei fand zehn illegale Schusswaffen bei Reichsbürger-Razzia

Der „Spiegel“ und die „Welt am Sonntag“ nannten diese Zahl am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesinnenministeriums an den Innenausschuss des Bundestags. Neben den illegalen Waffen verfügten die 54 Beschuldigten aus dem Milieu der „Reichsbürger“ und „Querdenker“ laut nationalem Waffenregister auch über 94 legale Waffen.