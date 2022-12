Lage in der Region rund um Krefeld dramatisch Kliniken müssen kranke Kinder wegschicken

Die Lage spitzt sich für Eltern mit schwer kranken Kindern weiter zu. Aufgrund der extremen Krankheitswelle mit Grippe, RS-Virus und anderen Atemwegserkrankungen laufen nicht nur die Kinder- und Jugendarztpraxen derzeit voll. Auch die Kinderkliniken der Region sind mit ihren Kapazitäten am Limit. So auch in Krefeld, wie eine Sprecherin des Helios auf Anfrage bestätigt. „Die Situation an der Krefelder Kinderklinik ist angespannt: Sowohl die Kinderintensivstation als auch die normalen Kinderstationen sind voll belegt“, sagt sie.