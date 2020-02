Energiewende : Altmaier beendet Windkraft-Streit

Berlin Der Wirtschaftsminister kippt die strikte 1000-Meter-Abstandsregel für neue Windräder zur Wohnbebauung. Länder sollen stattdessen selbst entscheiden. Die Grünen und auch die Bundesländer sind trotzdem noch nicht zufrieden.

Die Bundesländer bekommen beim Ausbau der Windkraft mehr Verantwortung: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will es künftig ihnen überlassen, welchen Abstand neue Windräder zur Wohnbebauung haben sollen. Die Vorgabe von 1000 Metern solle nur als Orientierungsgröße ins Baugesetzbuch geschrieben werden, nicht mehr als pauschale bundeseinheitliche Vorschrift, sagte eine Sprecherin Altmaiers. Er strebt eine endgültige Einigung von Bund und Ländern auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 12. März an.