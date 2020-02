Erneute Ministerpräsidenten-Wahl : Thüringer Linke für Landtagsauflösung bei Scheitern von Ramelow

Erfurt In der kommenden Woche wird die Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen wiederholt. Die Linke geht davon aus, dass Bodo Ramelow die Wahl gewinnt. Sollte das nicht der Fall sein, möchte sie die Auflösung des Landtags beantragen.

Die Thüringer Linke will bei einem erneuten Scheitern der Ministerpräsidentenwahl ihres Kandidaten Bodo Ramelow am 4. März die Auflösung des Landtags beantragen. Dieser Schritt werde gegangen, wenn Ramelow nicht wie erwartet im ersten Wahlgang eine demokratische Mehrheit erhalte, kündigte die Fraktions- und Landesparteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Mittwoch in Erfurt an. Ihre Fraktion gehe aber davon aus, dass die zwischen Linke, SPD und Grünen mit der CDU Ende vergangener Woche verhandelte Stabilitätsvereinbarung greife.