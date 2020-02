Freiheiten für Länder : Altmaier nimmt SPD-Vorschlag zu Windrad-Abstandsregelungen auf

Berlin Im Streit über den Windenergie-Ausbau geht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf Vorschläge der SPD ein. Die Länder sollen Freiheiten über die Abweichung der 1000-Meter-Regel erhalten.

Das Ministerium wolle den Bundesländern nun mehr Spielraum bei den Abständen neuer Windräder von Wohngebäuden geben, bestätigte eine Sprecherin am Mittwoch in Berlin. Im Gegenzug sollen die Länder Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien akzeptieren, um den planmäßigen Ausbau sicherzustellen. Dieser soll einen Anteil von 65 Prozent am Stromverbrauch bis 2030 erreichen. Der Einbruch beim Bau neuer Windräder an Land wegen langer Genehmigungsverfahren und fehlender Akzeptanz bei Anwohnern hatte Zweifel daran geweckt. Um die Akzeptanz zu erhöhen, hatte Altmaier einen Abstand von 1000 Metern von Ansammlungen mit mindesten fünf Wohngebäuden vorgeschlagen, was aber in Branche und SPD auf Widerstand stieß.