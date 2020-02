Urteil Verfassungsgericht : Sterbehilfe darf nicht selbstverständlich werden

Die Karlsruher Richter haben das Sterbehilfe-Verbot in Deutschland gekippt. Foto: dpa/Uli Deck

Berlin Das Bundesverfassungsgericht hat die strikte Regelung zur Sterbehilfe gekippt. Das Urteil ist nachvollziehbar. Doch was daraus folgt, könnte den Umgang mit Leben und Tod in eine Schieflage bringen. Eine Lehre ist, dass sich im Bereich zwischen Leben und Tod nicht alles gesetzlich regeln lässt.

Die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils, wonach das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt wurde, sind weitreichend. Nun können Sterbehilfeorganisationen, die mit dem Angebot zur Hilfe bei der Selbsttötung systematisch den Weg in den Tod eröffnen, ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Ohne klare Regelung, dass die Hilfe zur Selbsttötung nur in Ausnahmefällen angewendet werden darf, droht sich das Wertesystem zu Leben und Tod zu verkehren. Bei der Sterbehilfe kann es nur darum gehen, todgeweihte Menschen vor einem qualvollen Sterben zu bewahren beziehungsweise sie mit Medikamenten so zu begleiten, dass sie keine Schmerzen erleiden müssen. Es kann aber nicht darum gehen, Menschen grundsätzlich vom Leid schwerer Krankheiten zu befreien. Selbsttötung darf nicht zu einer von verschiedenen Möglichkeiten der Therapie werden.

Insbesondere in einer alternden Gesellschaft, in der künftig mehr hochbetagte Menschen mit gleich mehreren Krankheiten leben werden, muss man besonders sensibel darüber wachen, dass sich die Grenzen in der Beurteilung des Werts des Lebens nicht verschieben.