SPD-Chefin : Saskia Esken für Impfpflicht ab 18 Jahren

Berlin In der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht hat die SPD-Chefin Saskia Esken Position bezogen. Sie spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen in Deutschland aus.

Der Deutsche Städtetag fordert Bund und Länder mit Blick auf die unklare Omikron-Datenlage auf, mehr Labor- und Testkapazitäten zu ermöglichen. "Um die Meldelage und verlässliche Datenlieferungen weiter zu verbessern, sollten Bund und Länder dafür sorgen, dass die niedergelassenen Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen", sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Auch die Meldekette von den Ländern an das RKI muss an diesen Tagen gut laufen." Die Gesundheitsämter seien aktuell nicht das Nadelöhr in der Meldekette, wenn es darum gehe, die Zahl der positiven Tests ans RKI zu melden.