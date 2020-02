Minister plant Ausnahmeregelung für Verfassungsgebot : Scholz will Schuldenbremse für Entlastung der Kommunen aussetzen

Scholz will Schuldenbremse für Entlastung der Kommunen aussetzen

Berlin Finanzminister Scholz hat seine Pläne zur Entlastung hoch verschuldeter Kommunen konkretisiert. Dazu wolle er die Schuldenbremse vorübergehend aussetzen. Der Bund soll einen Teil der Altschulden übernehmen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will einem Bericht zufolge die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend aussetzen, um die Kommunen zu entlasten. Einen entsprechenden Plan wolle der Minister im März vorstellen, berichtete die „Zeit“ am Mittwoch. Hintergrund sei die vom Bundesfinanzministerium geplante Entschuldung von finanzschwachen Städten und Gemeinden. Konkret plane Scholz, dass der Bund einen Teil der Altschulden dieser Kommunen übernimmt.

Durch die Entschuldung sollten die Kommunen in die Lage versetzt werden, stärker in Schulen, Straßen und Kindertagesstätten zu investieren. Dafür fehlt wegen der in einigen Städten und Gemeinden hohen Belastung durch den Schuldendienst häufig das Geld.