Kritik an Faesers Kandidatur Es lebe der Wahlkampf

Hinter dieser Kritik an Faeser steht ein eigenartiges Politikverständnis. Das zeigten freilich auch die Sozialdemokraten im umgekehrten Fall, als die Kandidatur des früheren Bundesumweltministers Norbert Röttgen (CDU) für das Amt des NRW-Ministerpräsidenten rüffelten. Ministerämter werden in Deutschland gern überhöht. Es wird so getan, als ob der Ressortchef des Inneren oder der Finanzen, um zwei der wichtigsten Ministerien zu nennen, sowohl Experte in seinem Fach sein muss, als auch stets seine ganze Aufmerksamkeit der Verwaltung seiner Behörde zu widmen hat. Da bleibt für Wahlkampf wenig Zeit. Denn nach dieser Lesart ist der Kampf um Stimmen bestenfalls zweitrangig im Verhältnis zur Führung des Amtes.