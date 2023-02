Antisemitismus in der Kulturszene Der Streit Claudia Roths mit dem Zentralrat der Juden

Das bringt der Kulturstaatsministerin den Vorwurf ein, bei Sympathien von Künstlern oder Intellektuellen für BDS nicht so rigoros zu verfahren, wie es viele fordern, die das einstige Täterland Deutschland in einer besonderen Rolle im Kampf gegen Antisemitismus sehen. So hat Roth den aus Kamerun stammenden Kunstkritiker und Biotechnologen Bonaventure Soh Bejeng Ndikung zum Intendanten des Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) ernannt. Der Kurator wird im Frühjahr sein Amt antreten. Ihm wird eine Nähe zu BDS unterstellt, die Ndikung allerdings bestreitet. Im Jahr 2014 hat er in einem Facebook-Post davon gesprochen, dass die Israelis „für jeden Tropfen Blut in Gaza millionenfach bezahlen“ werden. Eine Äußerung, die sich durchaus als antisemitisch einstufen lässt und mit berechtigter Kritik an Israel wenig zu tun hat. Allerdings hat sich der neue HKW-Intendant inzwischen davon distanziert.