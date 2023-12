Wegner-Nachfolger gefunden Rafael Lorberg ist neuer Chef der SPD Wesel

In seinem neuen Amt will Rafael Lorberg „den Aufbruch organisieren, den die SPD jetzt braucht“. Man sei die Partei der sozialen Gerechtigkeit – und das gelte auch für Wesel. „Diesen Schwerpunkt werden wir weiter in den Blick nehmen und ausbauen“, erklärte er und zeigte sich „angesichts der herausfordernden Lage der SPD in Deutschland“ zuversichtlich. Die Menschen könnten sehen, dass die Sozialdemokraten in Wesel einen guten Job machen. Die Stadt sei eine gut geführte Kommune mit überregionaler Anziehungskraft. Die SPD stehe „für Stabilität und die soziale Stadt für alle“. Zunächst, so Lorberg weiter, richte sich der Fokus auf die im neuen Jahr anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Dessen Bedeutung werde stark unterschätzt, es sei aber wichtig.