Kolumne: Gott und die Welt : Das Fest des lebendigen Leibs

Meinung Köln An Fronleichnam gehen Christen auf die Straße – und das nicht zum trauern.

Fronleichnam ist also ein äußerst lebendiges Fest – und ein urkatholisches dazu. Denken Sie nur an die Prozessionen durch Natur und oft liebevoll geschmückte Straßen! Die erste in Deutschland zog 1279 durch Köln. Bis heute wird dabei in goldverzierten Gefäßen (Monstranzen) der Leib Christi in der Brothostie gezeigt. Die Katholiken erinnern an Fronleichnam an Jesu bleibende Gegenwart unter Gestalt von Brot und Wein. Die Prozession steht dabei sinnbildlich für das wandernde Gottesvolk in der Welt mit Christus in seiner Mitte.