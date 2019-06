Der Deutsche Bundespräsident bleibt blass : Österreich, du hast es besser

Berlin/Wien Starker Bundespräsident in Wien, schwacher Bundespräsident in Berlin.

Österreichs Nummer eins ist vom Typ her jemand, dem man, wie es der Volksmund sarkastisch sagt, beim Gehen die Schuhe besohlen könnte. Aber aus der Direktwahl bezieht der grüne Professor eine starke Legitimation, auf seine großväterlich bedächtige Art das aktuelle politische Geschehen in Wien zu prägen und sich in der Bevölkerung großen Respekt zu verschaffen. Wenn Van der Bellen agiert und spricht, hören Politik und Bürger zu; beim Bundesversammlungsgeschöpf Steinmeier braucht es dagegen für die gleiche Zuhörbereitschaft schon Engelsgeduld oder ein Übermaß an Verfassungspatriotismus.