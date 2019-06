Kolumne: Gesellschaftskunde : Zeitdruck mobilisiert

Meinung Düsseldorf Probleme können noch so brisant sein - was zählt ist ihre Dringlichkeit.

Nun hat die Macht des Langzeitthemas Klimawandel also viele altgediente Politiker bei der Europawahl überrascht. Plötzlich ist diese olle Umweltfrage kein müdes Dauerthema mehr. Plötzlich hat sie Aktualität und Brisanz – und alle reiben sich verwundert die Augen.

Diese Wucht hat das Thema wohl gewonnen, weil mit einem Mal klar geworden ist, dass es auch bei Langzeitproblemen diesen einen Punkt ohne Umkehr gibt. Eine junge Generation hat begriffen, dass sie erleben wird, was lange als abstraktes Szenario abgetan, von manchen gar geleugnet wurde – wenn sich jetzt nicht etwas ganz entscheidend ändert. Diesen Satz hört man immer wieder. Bei Befragungen nach der Europawahl. Bei Diskussionen mit den Schülern von „Fridays for Future“. Immer wird die Zeit ins Feld geführt, das Jetzt und Hier. Das „Wir können nicht mehr länger warten“. Als sei ein Pfahl in die Zeit geschlagen worden.