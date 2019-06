Kolumne: Berliner Republik : Gefährliche Entwicklung

Berlin Es ist eine deutsche Spezialität, den Fehler zuerst immer bei sich zu suchen.

Am Wochenende feierten auch in Deutschland muslimische Israel-Hasser den Al-Quds-Tag, um dem Ziel der Auslöschung Israels zu huldigen. Der Schandtag bot Anlass, über zunehmenden Antisemitismus in diesem Land zu debattieren.