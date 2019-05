Kolumne: Mit Verlaub! : Viel Masse, wenig Klasse

Meinung Düsseldorf Das Ibiza-Video wirft ein Licht auf die Verpöbelung nicht nur der Politik.

Beim Schauen und Hören des sogenannten Ibiza-Videos mit dem verquatschten, verschwitzten und gedanklich versauten Wiener Vizekanzler a.D. Heinz-Christian Strache kommt eine Passage aus dem Vermächtnis des im KZ umgebrachten Theologen und NS-Widerständlers Dietrich Bonhoeffer in den Sinn: „Wir stehen mitten in dem Prozess der Verpöbelung in allen Gesellschaftsschichten. Es geht auf ganzer Linie um das Wiederfinden verschütteter Qualitätserlebnisse, um eine Ordnung aufgrund von Qualität.“