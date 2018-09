Kardinal Woelki reagiert auf Missbrauchsstudie mit wortloser Predigt - Fulda

Fulda Eine Studie über sexuellen Missbrauch erschüttert die katholische Kirche. Mit einer ungewöhnlichen Geste hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki jetzt darauf reagiert: Bei seiner Predigt sagte er fünf Minuten lang kein Wort.

"Damit wir nicht immer nur reden, werde ich die restlichen fünf Minuten meiner Predigt schweigen", sagte er am Mittwochmorgen in einem Gottesdienst in Fulda. Anschließend wurde in mehreren Fürbitten für die Missbrauchsopfer und deren Angehörige gebetet und an das Versagen der Kirche erinnert.