„Das ist keine Pflicht“: Spahn und Lauterbach präsentieren Gesetz-Entwurf zur Organspende-Reform

Berlin Geht es nach Jens Spahn und Karl Lauterbach, sollen künftig alle Menschen automatisch Organspender sein. Es sei denn, sie widersprechen. Am Montag stellte der Bundesgesundheitsminister mit dem SPD-Politiker seine Pläne vor.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die von ihm vorgeschlagene Widerspruchsregelung zur Organspende mit einer breit angelegten Informationskampagne verbinden. Jeder solle dafür dreimal angeschrieben werden, sagte Spahn bei der Vorstellung des von ihm und weiteren Abgeordneten erarbeiteten Gesetzentwurf am Montag in Berlin.