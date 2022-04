Bundegesundheitsminister Karl Lauterbach : „Ich gehe natürlich mit Maske einkaufen“

Leverkusens Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach (SPD) ist seit dem 8. Dezember 2021 Bundesminister für Gesundheit (Archivbild). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Interview Leverkusen So viel Tunnel beim Autobahnausbau in Leverkusen wie möglich: Für dieses Credo will der Bundesminister und Berliner Abgeordnete weiter kämpfen, sagt er. Zudem spricht er darüber, wie er seiner Tätigkeit als Minister und Abgeordneter nachkommt und wie er es mit der Maske hält.