Gunther Adler: SPD-Politiker schimpfen über Kündigung

Düsseldorf/Berlin Der Innenstaatssekretär und Bauexperte Gunther Adler ist der einzige Sozialdemokrat unter den Staatssekretären. Jetzt wird er durch Hans-Georg Maaßen ersetzt. Viele SPD-Politiker äußern sich empört.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) kritisierte Seehofers Entscheidung, den SPD-Staatssekretär Gunther Adler, in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken . „Das ist eine Provokation ersten Ranges. Mir reicht’s langsam“, sagt Pistorius unserer Redaktion. „Herr Adler ist ein renommierter und angesehener Beamter und soll nun offenbar das Opfer für Herrn Maaßen sein. Das sollte die SPD-Spitze verhindern.“ Er frage sich, welches staatspolitische Verständnis Herr Seehofer noch habe, sagte der SPD-Innenminister. „Er gefährdet die politische Kultur in diesem Land. Das ist unerträglich.“

Auch die frühere Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat die Ablösung scharf kritisiert. „Seehofer löst ein weiteres Desaster aus. Diesmal betrifft es eine der drängendsten Fragen, mit der wir es auf allen Ebenen zu tun haben: Bauen und Wohnen“, teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch mit. Mit der Regierungsbildung war die Zuständigkeit für das Bauen vom Umwelt- an das Innenministerium gegangen. Adler, ein SPD-Mann, wechselte als anerkannter politischer Fachmann in das CSU-geführte Ministerium.