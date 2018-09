SPD: Empörung über Beförderung von Hans-Georg Maaßen

Empörung in der SPD über Maaßens Beförderung zum Staatssekretär

Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende und SPD-Parteivorsitzende, geht in das Bundeskanzleramt (Archiv). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Maaßen muss seinen Posten beim Verfassungsschutz räumen, wechselt aber ins Innenministerium und wird Staatssekretär von Innenminister Seehofer. Die Beförderung stößt auf massive Kritik, auch in der SPD. Allerdings hat Parteichefin Nahles der Regelung zugestimmt.

SPD-Parteivize Ralf Stegner bezeichnete den Wechsel des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen in die Regierung als „Desaster“ und sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition wird in der SPD extrem dünn.“ Juso-Chef Kevin Kühnert sagte unserer Redaktion , die Regelung im Fall Maaßen sei „ein Schlag ins Gesicht“. „Meine persönliche Schmerzgrenze ist erreicht.“ CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte dagegen, die Entscheidung sei im Einvernehmen mit der SPD gefallen.

Auslöser war unter anderem die Äußerung Maaßens, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Seehofer hatte Maaßen wiederholt das Vertrauen ausgesprochen. Am Dienstag verständigten sich Merkel, Seehofer und Nahles dann auf dessen Ablösung als Behördenchef und seinen Wechsel ins Bundesinnenministerium.

Seehofer will an diesem Mittwoch über die neuen Zuständigkeiten in seinem Ministerium informieren. Nach „Bild“-Informationen soll Maaßen als Staatssekretär die Zuständigkeit für Innere Sicherheit und Cybersicherheit übernehmen. Die Grünen warnten schon vorher, falls der 55-Jährige für Innere Sicherheit zuständig werden sollte, wäre er weiter für denselben Bereich wie bisher verantwortlich. Wer Maaßen beim Verfassungsschutz nachfolgen soll, blieb zunächst offen.