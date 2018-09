Horst Seehofer: Innenminister rechtfertigt Beförderung von Hans-Georg Maaßen

Berlin Hans-Georg Maaßen wechselt vom Verfassungsschutz ins Innenministerium und wird Staatssekretär. In der SPD ist die Empörung groß. Nun erklärt Bundesinnenminister Seehofer die umstrittene Personalie.

Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören.

Bundesinnenminister Horst Seehofer reagiert auf die Kritik an der umstrittenen Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Innen-Staatssekretär. In Berlin stellte sich der CSU-Politiker am Mittwoch den Fragen von Journalisten. Dabei lobte er Maaßen. Dieser sei ein kompetenter und integrer Mitarbeiter, sagte Seehofer. „Ich habe ihn immer als solchen erlebt.“ Maaßen habe sich hohe Verdienste erworben.