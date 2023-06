CDU-Chef in „MerzMail“ Gendersprache laut Merz teilweise schuld an AfD-Höhenflug

„Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD“, schrieb er am Samstag in der „MerzMail“, seinem wöchentlichen Email-Newsletter an Anhängerinnen und Anhänger. Ähnlich äußerte sich am Wochenende auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Äußerungen als „blanken Populismus“.