AfD-Werte auf Rekordhoch Scholz kann zupacken - und sollte es tun

Der Kanzler reagierte sehr verhalten in den letzten Wochen, deutliche öffentliche Äußerungen in der Sache, etwa zum Heizungs- oder zum Haushaltsstreit, blieben eine Seltenheit. Er will in der Dreier-Koalition nicht der sein, der öffentlich auf den Tisch haut, beeilen sich die Seinen in der SPD immer wieder zu betonen. Es sei nicht sein Führungsstil. So weit, so gut. Aber kluge Führung bedeutet ja nicht automatisch ein „auf den Tisch hauen“, oder mit Machtwörtern um sich zu werfen. Sondern vielmehr ein Sich-Durchsetzen in der Sache. Das eventuell sogar noch ein gutes Licht auf andere wirft. Und das darf man dann öffentlich schon mal kommunizieren.