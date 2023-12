Medienbericht Merz erklärt Weihnachtsbaum zur Leitkultur

Merz, der in der Vergangenheit immer wieder wegen seiner Aussagen etwa in der Migrations-Debatte in der Kritik stand, will sich künftig nicht zurücknehmen. „Manchmal muss man auch zuspitzen dürfen.“ Das könne man nicht jeden Tag machen, manchmal sei es jedoch nötig, um Debatten anzustoßen. „Eine solche Regierung kann doch nicht einen soften Oppositionsführer haben.“