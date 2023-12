Erster AfD-Oberbürgermeister Pirna ist kein Betriebsunfall

So ließ er sich nicht nur im Wahlkampf von Stephan Brandner unterstützen, der für die AfD im Bundestag sitzt und als einer der einflussreichsten Höcke-Vertrauten des inzwischen verbotenen völkischen Flügels gilt. Lochner schlägt auch selbst gern rechtsradikale Töne an. Mit ihm als Oberbürgermeister werde es keine Regenbogenfahnen am Rathaus mehr geben, kündigte er kürzlich an. Zu viel Vielfalt und Diversität sind ihm zuwider, zumindest in der Öffentlichkeit. Auch in der Migrationsdebatte steht Lochner, bis vor sieben Jahren CDU-Mitglied, offenbar am äußerst rechten Rand. Die „unkontrollierte Migration“ sieht er als Teil des „großen Bevölkerungsaustauschs“ – und bedient damit einer eindeutig rechtsradikalen Verschwörungserzählung. Nicht zuletzt durch derartige Standpunkte gelten einige Landesverbände wie die AfD in Thüringen und nun auch in Sachsen als gesichert rechtsextrem.