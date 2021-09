Evakuierungsflüge aus Kabul : 20 polizeibekannte Afghanen kamen nach Deutschland

Die Bundeswehr bei ihrer Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Ortskräfte in Afghanistan. Foto: dpa/Marc Tessensohn

München/Berlin Über die Luftbrücke aus Kabul sind nach bisherigen Erkenntnissen auch 20 Menschen nach Deutschland gekommen, die den Sicherheitsbehörden bekannt sind. Darunter befinden sich laut Horst Seehofer auch verurteilte Vergewaltiger.

Bis zur Stunde seien 20 Fälle bekannt, „die sicherheitsrelevant sind, die dadurch, dass sie nicht schon in Kabul geprüft wurden, jetzt in Deutschland sind“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Münchner Presseclub.