Neuanfang in Deutschland : Afghanischer Ex-Minister fährt in Leipzig Essen aus

Syed Ahmad Shan Sadaat steht in einer Fußgängerzone in Leipzig. Er war von 2016 bis 2018 Minister für Kommunikation in Afghanistan. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leipzig Die Geschichte klingt wie ein Märchen – nur mit umgekehrter Dramaturgie: Syed Ahmad Shah Sadaat war in Afghanistan einst Teil der Regierung unter Präsident Aschraf Ghani, heute arbeitet er in Leipzig als Kurierfahrer für einen Essenslieferanten.

Syed Ahmad Shah Sadaat studierte in Oxford, lebte in vielen Ländern und arbeitet heute als Kurier in Deutschland: Die Geschichte des afghanischen Ex-Ministers geht zurzeit um die Welt. „Ich bin zurückgetreten, nachdem ein enger Zirkel um den Präsidenten Druck auf mich ausgeübt hat“, sagt Sadaat. Seine Geschichte, über die zunächst die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete, beschäftigt zurzeit Medien weltweit. Dabei ist sie laut Forschern kein Einzelfall.

An einem freien Arbeitstag nimmt sich Sadaat Zeit, um in einem Leipziger Café seine Geschichte zu erzählen. Seit Dezember des vergangenen Jahres wohnt er in der sächsischen Stadt. Aufgewachsen in Afghanistan sei er mit zwölf Jahren nach Pakistan gekommen, erzählt Sadaat. Später habe er in Oxford Ingenieurwesen studiert, zwei Master in Telekommunikation gemacht und für viele verschiedene Firmen gearbeitet. „Für ungefähr 20 Netzwerke in 13 Ländern“, sagt Sadaat, der laut eigenen Angaben neben der afghanischen auch die britische Staatsbürgerschaft hat.