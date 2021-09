Einstimmiger Beschluss : Viersener Stadtrat für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

Laila Ahmadi, Tawfeq Sadat und Safi Khanagha (v.l.n.r.) aus Afghanistan sind am Dienstag in Viersen angekommen. Foto: Claudius Mackes

Viersen Es ist ein humanitärer Akt: Wie andere Städte in Deutschland auch will Viersen Menschen, die jetzt aus Afghanistan ausgeflogen wurden, aufnehmen. Der Stadtrat verabschiedete einstimmig, bei einer Enthaltung, eine entsprechende Erklärung an Bund und Land.