Evakuierung aus Afghanistan : Private Initiative rettet 189 bedrohte Menschen aus Kabul

Ein US-Militärflugzeug startet am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul. Foto: dpa/Wali Sabawoon

Kabul Viele Tage bemühte sich die aus Spenden finanzierte Gruppe „Kabul Luftbrücke“ gefährdete Afghanen aus dem Land zu bringen. In der Nacht zu Sonntag ist es gelungen. Unter schwierigsten Bedingungen und in allerletzter Minute. Die Initiative erhebt schwere Vorwürfe gegen das Auswärtige Amt.

Die private Rettungsinitiative „Kabul Luftbrücke“ hat kurz vor dem vollständigen Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan noch 189 gefährdete Menschen in den Flughafen von Kabul gebracht. Dort konnten sie von einer der letzten amerikanischen Transportflugzeuge außer Landes geflogen werden. Unter den Geretteten sind zahlreiche Frauen und Männer afghanischer Nationalität, die für westliche Medien, Hilfsorganisationen oder Unternehmen gearbeitet haben und nach Prüfung durch das Auswärtige Amt zur Ausreise nach Deutschland berechtigt sind. Zuletzt war es allerdings kaum noch Menschen gelungen, das Flughafengelände und damit die letzten Plätze in amerikanischen Militärmaschinen zu erreichen. Die deutsche Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge bereits am Donnerstag eingestellt.

Seit der Machtübernahme der Taliban herrschen rund um den Flughafen in Kabul Chaos und höchste Terrorgefahr. Zehntausende Menschen drängen sich weiter vor den Flughafenzugängen in der Hoffnung, doch noch einen Platz in einem rettenden Flieger zu bekommen. Nur wenige Stunden, bevor die „Kabul Luftbrücke“ ihre Gruppe in Bussen durch mehrere Taliban-Checkpoints auf das Flughafengelände bringen konnte, hatte US-Präsident Joe Biden noch einmal eindringlich vor einem erneuten Anschlag der islamistischen Terrorgruppe IS-K gewarnt. Die hatte bereits am Donnerstag einen Doppelanschlag direkt vor dem Flughafengelände verübt. Dabei starben mehr als 180 Menschen, darunter 13 US-Soldatinnen und Soldaten.

Die „Kabul Luftbrücke“ wurde kurzfristig von der Filmemacherin Theresa Breuer ins Leben gerufen, um aus der Zivilgesellschaft heraus Menschen vor den Taliban zu retten. Breuer hat selbst einige Jahre in Afghanistan gelebt und unter anderem einen Film über afghanische Bergsteigerinnen gedreht. Die „Kabul Luftbrücke“ wird vom Verein Civilfleet-Support und Aktivisten aus dem Umfeld der Seenot-Retter von Sea-Watch organisiert und von zahlreichen Initiativen unterstützt, darunter „Reporter ohne Grenzen“.

Der Rettungsaktion kurz vor Toresschluss war eine tagelange Odyssee durch Kabul vorausgegangen. Zunächst hatte die private Rettungsinitiative der Bundesregierung eine Liste mit rund 170 gefährdeten Afghanen samt Passnummern zur Überprüfung zukommen lassen. Zudem hatte die Luftbrücke einen Airbus gechartert, der von Tiflis aus in die afghanische Hauptstadt geflogen und am Mittwochabend gelandet war. Doch von den 170 gemeldeten Flüchtlingen schaffte es niemand zum Flugplatz. Der Buskonvoi musste sich erst durch das dichte Gedränge vor dem Flughafen arbeiten, wurde dann an verschiedenen Checkpoints der Taliban erst durchgewunken, später scheinbar willkürlich wieder zurückgeholt. Am Donnerstag musste der Airbus 320 fast unverrichteter Dinge zurückfliegen. An Bord waren statt der 170 Flüchtlinge der Luftbrücken-Aktion lediglich 18 Afghanen, die portugiesische Soldaten zu dem Flieger geführt hatten.

Allein die 170 gefährdeten Menschen in der von Taliban immer strenger kontrollierten Hauptstadt Kabul in Bussen zu sammeln, war eine enorme logistische Herausforderung. So wurden die bedrohten Familien und Einzelpersonen über Kontaktpersonen durch die Stadt dirigiert. Das alles in einer höchst angespannten Lage, in der Busse auf dem Weg zum Flughafen von Verzweifelten belagert wurden und jederzeit Anschläge zu befürchten waren.

Ursprünglich hatte der Konvoi unter Geleit des Emirats Katar durch die Taliban-Kontrollstellen kommen sollen. Katar unterhält gute Kontakte zu den Taliban. Dazu aber kam es nicht. Die Luftbrücke erhebt deswegen schwere Vorwürfe gegen das Auswärtige Amt. Die Behörde soll sich erst geweigert haben, die genehmigte Liste der gefährdeten Menschen an das Außenministerium von Katar zu übermitteln. Später sollen nur unvollständige Dokumente gesendet worden sein. Auch bei der Abfertigung des privaten Flugzeugs der Luftbrücke auf dem Flugplatz von Kabul soll das Auswärtige Amt gegen die Interessen der Flüchtlinge agiert haben. Das berichten Reporter des „Spiegel“ und der „Zeit“, die vor Ort waren.

Die Initiatoren der Luftbrücke schreiben auf ihrer Internetseite, das Erlebte mache sprachlos und wütend und zeige eine „bürokratische und politische Verhinderungstaktik“. Öffentlich sei behauptet worden, dass das Flugzeug erwünscht sei, doch nach der Landung vor Ort sei klar gewesen, dass das private Flugzeug keine Menschen evakuieren sollte. „Als Portugal unser Evakuierungsangebot für ihre afghanischen Ortskräfte dankend annahm, versuchten deutsche Diplomaten offenbar zu erzwingen, dass das Flugzeug niemanden evakuiert“, so die Initiative. Aus der Bundesregierung wurden die Vorwürfe als ungerechtfertigt zurückgewiesen und auf Chaos und Gefahren in Kabul sowie Blockaden an Kontrollstellen der Taliban verwiesen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte das Auswärtige Amt, dass man für die private Evakuierungsaktion „jede erbetene Unterstützung geleistet“ habe, „wo immer es uns faktisch möglich war“. Danach seien Unterlagen an Katar „sogar mit einem persönlichen Unterstützungsschreiben von Außenminister Maas an seinen katarischen Amtskollegen übergeben, zusammen mit der Zusage der Aufnahme dieses Personenkreises in Deutschland“.

Indes beklagt auch die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ den „schockierend intransparenten“ Umgang des Auswärtigen Amts mit den Meldungen über hilfesuchende Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. „Wir haben dem Auswärtigen Amt komplette Listen von Journalisten übermittelt, die jetzt um ihr Leben fürchten und sich an uns gewandt haben. Dazu die nötigen Unterlagen für den Verfizierungsprozess, doch wir wissen bis heute nicht, wen das Amt als schutzbedürftig eingestuft hat und können den Leuten die sich an uns um Rat wenden keine Antwort geben, ob sie etwa ein Visum bekommen, wenn sie es in Drittstaaten schaffen.“ Das Agieren des Auswärtigen Amtes werfe viele Fragen auf.

Schließlich versuchte die Luftbrücke in mehreren Anläufen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ihre Konvois ohne Geleit durch die Kontrollen zu bringen. Die Busse standen stundenlang im dichten Gedränge verzweifelter Menschen, die teils versuchten, sich unter den Fahrzeugen als quasi blinde Passagiere festzuklammern. Viele der Geretteten verbrachten über 40 Stunden im Bus. Nachdem ein vermeintlich letzter Versuch Freitagnacht am letzten Checkpoint der Taliban gescheitert war, schien das Projekt endgültig vor dem Aus zu stehen. Inzwischen hatten selbst Briten und Amerikaner ihre Evakuierung von Zivilisten eigentlich beendeten und mit dem Abzug der eigenen Truppen begonnen. Für die erschöpften Flüchtlinge sah es so aus, als müsse sich nun doch jeder auf eigene Faust vor den Taliban in Sicherheit bringen.