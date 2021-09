Maßnahmenkatalog vorgelegt : Berlin will Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden

Berlin Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach hat einen Masterplan vorgelegt, mit dem Obdachlosigkeit in der Hauptstadt bis 2030 überwunden werden soll. Das Prinzip „Housing First“ soll zur Regel werden, damit Hilfeangebote besser bei Betroffenen ankommen.

Berlin will die Obdachlosigkeit in der Stadt bis 2030 überwinden. Einen Masterplan dafür legte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Freitag in der Hauptstadt vor. Erreicht werden solle dieses Ziel demnach durch eine Reihe von Maßnahmen und grundlegende Veränderungen im bestehenden Hilfesystem, erklärte die Sozialsenatorin.

Konkret will die Senatorin etwa das Prinzip „Housing First“ zur Regel machen. Das bedeutet, Betroffene ziehen nicht erst in Notquartiere, sondern gleich in eine Wohnung, erhalten aber weiter Beratung. Weiter brauche es einheitliche Regeln in den Bezirken und eine Quote für den Zugang zum Wohnungsmarkt. Entsprechende Regelungen müssten in der nächsten Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. In Berlin wird am 26. September zeitgleich mit dem Bundestag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.