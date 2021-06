Offizieller Start in Bundestagswahlkampf : SPD attackiert CDU und Grüne scharf

Berlin Mit mehreren Breitseiten auf die politischen Gegner ist die SPD offiziell in den Bundestagswahlkampf gestartet. Besonders CDU und Grüne wurden scharf angegriffen. SPD-General Lars Klingbeil nahm sich insbesondere Jens Spahn und Annalena Baerbock verbal vor.

Klingbeil sagte am Samstag bei einem „Campaign Camp“ seiner Partei in Berlin, ihn ärgere, „dass es strategische Absprachen zwischen den Grünen und der Union gibt, die Sozialdemokratie am besten zu verheimlichen“. Klingbeil weiter: „Wir haben doch schon häufig Situationen gehabt in unserer Geschichte, wo Menschen uns kleinkriegen wollten. Die Antwort der Sozialdemokratie war immer Kampf, und darum geht es jetzt die nächsten Monate.“