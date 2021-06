Auftritt nur zu Auftakt und Abschluss : Merkel hält sich Bericht zufolge im Wahlkampf zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzlerkandidat Armin Laschet begrüßen sich bei einem Treffen in Düsseldorf im August 2020 (Archivbild). Foto: AP/Martin Meissner

Berlin Die scheidende Kanzlerin möchte im Wahlkampf vor der Bundestagswahl im September anderen das Feld überlassen. Lediglich bei zwei Veranstaltungen wolle sie den Unions-Kanzlerkandidaten Laschet unterstützen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich einem Bericht zufolge aus dem Bundestagswahlkampf weitgehend heraushalten. Merkel werde nur bei der Auftakt- und Abschlussveranstaltung ihrer Partei auftreten, um Kanzlerkandidat Armin Laschet zu unterstützen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag vorab aus ihrer Wochenend-Ausgabe. Über diese Entscheidung soll Merkel, die 18 Jahre lang CDU-Vorsitzende war, auch die Parteispitze informiert haben. In der CDU wurde das laut „SZ“ zunächst nicht bestätigt.