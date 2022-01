US-Außenminister Blinken bei Baerbock : Deutliche Töne gen Moskau aus Berlin

Berlin Es ist die Woche der Krisendiplomatie. Am Donnerstag ist US-Außenminister Antony Blinken in Berlin zu Gast bei Annalena Baerbock. Beide betonen die guten Beziehungen untereinander - und warnen Moskau.

Ganz kurz verstehen sich die beiden Außenminister nicht. US-Außenamtschef Antony Blinken fehlt zum Auftakt der gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag in Berlin die deutsche Übersetzung.

Auch Blinken lobt die Zusammenarbeit. „Ich danke Ihnen für die Partnerschaft, die wir in der relativ kurzen Zeit, in der Sie im Amt sind, und in der relativ kurzen Zeit, in der ich im Amt bin, bereits aufgebaut haben.“ Die Fähigkeit, sofort bei komplexen Herausforderungen zusammenzuarbeiten, sei Ausdruck für die Stärke des bilateralen Verhältnisses. In den vergangenen Jahren hatte vor allem die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 für Spannungen zwischen den USA und Deutschland gesorgt.